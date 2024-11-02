 وزير الخارجية البولندي يرفض دعوة كييف للحصول على المزيد من الطائرات المقاتلة - بوابة الشروق
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وزير الخارجية البولندي يرفض دعوة كييف للحصول على المزيد من الطائرات المقاتلة

د ب أ
نشر في: السبت 2 نوفمبر 2024 - 9:27 م | آخر تحديث: السبت 2 نوفمبر 2024 - 9:27 م

رفض وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي شكاوى من أوكرانيا بشأن عدم إرسال الطائرات المقاتلة التي تم التعهد بها من أجل دفاع البلاد ضد الغزو الروسي.

ونقلت قناة (بولسات) الإخبارية عن السياسي الليبرالي المحافظ قوله اليوم السبت: "لدينا احتياجاتنا الدفاعية الخاصة".

وقال سيكورسكي إن أوكرانيا لا بد أن تستوعب أن بولندا "كدولة على الجبهة" يتعين أن تردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويأتي ذلك بعدما اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بولندا بالإتيان بسبب مجددا لعدم إرسال طائرات إضافية من طراز ميج- 29 لبلاده.

 


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