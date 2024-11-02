المركز القومي للسينما ينتهي من تصوير فيلم «وش الصبح»

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أعلن المركز القومي للسينما، الانتهاء من تصوير فيلم "وش الصبح" للمخرج القدير عمر عبدالعزيز، وسيناريو سيد محمود سلام.

وعبر المخرج، عن سعادته بهذا التعاون المثمر مع المركز، مؤكدًا أن الفيلم يقدم قصة ملهمة لنموذج فريد من الإرادة والعزيمة، وجرى تصوير الفيلم في عدد من المواقع ما بين استديو الأهرام ومدينة السينما .

ويروي الفيلم قصة إسراء عماد، أول مصورة سينمائية كفيفة في مصر والعالم العربي، والتي لم يمنعها فقدان بصرها عن تحقيق حلمها في مجال التصوير السينمائي.

وتعد إسراءـ مثالاً مشرفًا للتحدي والإصرار، ويعتز المركز القومي للسينما بتقديم الدعم لهذه الشخصية الرائدة وتسليط الضوء على إنجازاتها.

ويشارك في الفيلم الدكتور عبدالرحمن شرف كمخرج منفذ، وأحمد فاضل كمساعد مخرج، ومديري التصوير مصطفى نبيل ومينا منيس، إلى جانب مهندس الصوت إسلام عبدالسلام، ومهندس الديكور شادي العناني.