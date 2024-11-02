محافظ الغربية يشدد على رفع درجة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم السبت، الاجتماع الدوري مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء محمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد.

واستهل "الجندي"، اجتماع اليوم السبت، بالتأكيد على أن المحافظة جادة في إنهاء كل الملفات الرئاسية المهمة، مشددا على الانتهاء من ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها، مؤكداً ضرورة تصدر المحافظة المراكز الأولى على مستوى محافظات الجمهورية في تحقيق نسب الإنجاز.

وأكد محافظ الغربية، ضرورة العمل بشكل تكاملي لسرعة الانتهاء من ملفي التصالح والمتغيرات المكانية، وسرعة إجراء المعاينات اللازمة للمتغيرات المكانية المرصودة والتعامل الفوري معها.

وشدد المحافظ، على ضرورة التيسير على المواطنين وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتذليل كل العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين، وخاصة ذوي القدرات والهمم، وكبار السن.

ووجه المحافظ، برفع درجة الاستعداد القصوى بكل القطاعات لاستقبال فصل الشتاء وموسم الأمطار، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بوضع خطة للانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ للوجود بشوارع المحافظة لمواجهة أي طارئ أو تجمع لمياه الأمطار في أي موقع من خلال التنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي في حال سقوط الأمطار، والتأكد من جاهزية وصلاحية الأجهزة والمعدات الفنية للتحرك السريع نحو أماكن تجمعات المياه، فضلا عن الاستمرار في تطهير جميع بلاعات صرف مياه الأمطار وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها.

كما شدد على مراجعة كل المباني المتهالكة واتخاذ جميع الإجراءات حيال المنشآت الآيلة للسقوط، وكذا التنسيق الكامل مع قطاع الكهرباء لمراجعة أعمدة الإنارة العامة وإحكام غلق اللوحات والفتحات الموجودة بالأعمدة وتغيير العوازل التالفة على شبكات الإنارة وإزالة الوصلات العشوائية الغير مؤمنة وإصلاح كافة العطلات بها حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، مشيراً إلى استمرار تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولاً واستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها.