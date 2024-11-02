محافظ الغربية: نحرص على تقديم الدعم الكامل لذوي الهمم

التقى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم، مواطنين "من ذوي الهمم"؛ وذلك لبحث شكواهم والعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى.

يأتي ذلك في إطار حرص محافظ الغربية على التواصل المباشر مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم؛ سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

وتبادل المحافظ الحديث مع المواطنين مستمعا لمطالبهم وشكاواهم في أجواء سادتها السعادة والفرحة، قائلا لهم: "هدفي الرئيسي إرضاء المواطنين وحل مشاكلهم"، مؤكدا حرصه على لقاء المواطنين بشكل دوري، موضحا أن مكتبه مفتوح لاستقبال المواطنين للاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها وفقا للوائح والقوانين.

وأشار إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تسخير كل الإمكانات اللازمة وتوفير أفضل سبل الرعاية لذوي الهمم، من خلال توفير أفضل الخدمات المقدمة لهم، وكذا دعمهم في كل المجالات التعليمية والطبية والترفيهية للعمل على تنمية قدراتهم لتحقيق أكبر معدلات من التنمية والتقدم والنهضة الشاملة في جميع المجالات.

وأعرب ذوو الهمم عن سعادتهم البالغة بتلك اللمسة الإنسانية من محافظ الغربية وحرصه واهتمامه على الاستماع إلى مطالبهم ورفع جزء من المعاناة عن كاهلهم، فضلاً عن دعمه الكامل ورعايته الشاملة لمطالبهم واحتياجاتهم والاستجابة الفورية لتلبيتها.