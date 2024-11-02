مياه سيناء ترفع درجات الاستعداد لمواجهة موسم الأمطار والسيول

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفذت منطقة العريش التابعة للشركة القابضة للمياه والصرف الصحي بشمال سيناء، اصطفاف معدات مواجهة الأمطار والسيول، وذلك استعدادًا لمواجهة أي ظروف جوية طارئة قد تشهدها المدينة.

وتفقد المهندس سعيد فوزي، رئيس قطاع شمال سيناء، اصطفاف معدات الكسح، موجهًا بضرورة تواجد جميع العناصر المعنية في غرف العمليات بالشركة على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بتجمعات مياه الأمطار، ومتابعة حالة الشوارع ورصد أي حالات طارئة لضمان سرعة التعامل معها.

وتابع "فوزي"، الإشراف على تنفيذ انتشار المعدات في الأماكن الأكثر تراكماً لمياه الأمطار طبقا لخطة مواجهة السيول المعدة من قبل الشركة.

ويأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وتعليمات المهندس خالد مصطفى عزيز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.