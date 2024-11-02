أيمن عامر: قوة الطلب على مشروعات الساحل الشمالى ساهمت فى تحقيق نمو قياسى بالمبيعات

باعت شركة سوديك نحو 947 وحدة خلال الشهور التسع الأولى من العام، وهو ما ساهم فى تحقيق إجمالى مبيعات متعاقد عليها بقيمة 39.77 مليار جنيه، بزيادة 101٪ وهو ما يمثل أكثر من ضعف إجمالى المبيعات المتعاقد عليها المسجلة فى العام الماضى والتى بلغت 19.78 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

وبحسب ما أعلنته الشركة تمثل مبيعات مشروعات الساحل الشمالى 72٪ من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها، حيث ساهم مشروع أوجامى الذى تم إطلاقه مؤخرا بحوالى 21.3 مليار جنيه من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها، أو ما يمثل 54% من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها التى حققتها سوديك خلال هذه الفترة. ومن ناحية أخرى، ساهمت مشروعات غرب القاهرة بنسبة 24% من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها التى حققتها الشركة.

سجلت إلغاءات المبيعات 464 مليون جنيه خلال الشهور التسع الأولى من 2024، وهو ما يمثل 1.2٪ من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة، وهو أدنى مستوى على الإطلاق فى عمليات الإلغاء، وهو ما يعكس الطلب القوى على مشاريع سوديك مقارنة بنسبة إلغاءات وصلت إلى 5% خلال نفس الفترة من 2023.

بلغ صافى المتحصلات النقدية خلال الفترة 11 مليار جنيه، مع نسبة تعثر بلغت 3.7٪، مقارنة بصافى متحصلات نقدية بلغت 7 مليارات جنيه وبنسبة تعثر بلغت 3.2٪ تم تسجيلهما خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وقامت سوديك بتسليم 755 وحدة خلال الشهور التسع الأولى من 2024، منها 509 وحدات فى مشروعات شرق القاهرة، بينما بلغ عدد الوحدات التى تم تسليمها فى مشروعات غرب القاهرة 246 وحدة، مقارنة بـ 743 وحدة تم تسليمها خلال نفس الفترة من العام الماضى.

بلغ إجمالى النفقات الاستثمارية للإنشاءات خلال الفترة 5.3 مليار جنيه مقارنة بـ 3.2 مليار جنيه تم إنفاقها خلال نفس الفترة العام الماضى.

وبلغت إيرادات النشاط 6.28 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، بزيادة 26% مقارنة بإيرادات النشاط التى تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضى ووصلت إلى 4.97 مليار جنيه. جاءت الزيادة فى إيرادات النشاط خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بدافع من عمليات التسليم التى تمت فى مشروعات غرب القاهرة، حيث ساهمت بنسبة 54٪ من إجمالى القيمة المالية لعمليات التسليم خلال الفترة. وكان فى مقدمة مشروعات غرب القاهرة الأكثر مساهمة فى الإيرادات كل من The Estates وسوديك وست اللذين ساهما بنسبة 23% و27% من القيمة المالية لعمليات التسليم خلال الشهور التسع الأولى من العام على التوالى، كما بلغ إجمالى مساهمة المشروعين معًا 50% من القيمة المالية لعمليات التسليم خلال الفترة، بينما ساهمت مشروعات شرق القاهرة بنسبة 46% من إجمالى القيمة المالية لعمليات التسليم خلال نفس الفترة.

وسجل صافى الربح بعد الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة 935 مليون جنيه وبهامش صافى الربح 15٪، كما بلغ نصيب السهم من الأرباح 2.62 جنيه.

وقال أيمن عامر، مدير عام سوديك: «إن إجمالى المبيعات المتعاقد عليها والتى بلغت 39.8 مليار جنيه يمثل نموا قياسيا بنسبة 101%، مدفوعا بالطلب القوى على «أوجامى» أحدث مشاريعنا فى الساحل الشمالى والذى حقق نجاحا كبيرا. إن نتائجنا المالية المتميزة على مستوى كل المؤشرات المالية دليل على قوة علامتنا التجارية وثقة عملائنا، بجانب تحقيق خطوات قوية فى قطاعى الضيافة والتجزئة فى عام 2024، وهو ما يعزز من ريادة سوديك فى القطاع العقارى بأكمله».