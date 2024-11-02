فتح الله فوزي: القطاع العقارى الخاص يخاطب 7% من المصريين لديهم القدرة على السداد

90% من المواطنين تراجعت قدرتهم الشرائية والعقار ما زال الاستثمار الأفضل

قال المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية إن القطاع الخاص يخاطب ما بين ١٠ – ٧٪ من المصريين الذين لديهم القدرة على شراء العقارات بأسعارها الحالية.

أضاف فوزى لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن القدرة الشرائية تراجعت لحوالى ٩٠٪ من الشعب المصرى وهذه الشريحة الكبيرة تعمل الدولة على توفير منتج سكنى أو عقارى يتناسب مع دخولهم وقدراتهم على الشراء.

وردا عما يتردد من زيادة فى المعروض للوحدات السكنية، قال فوزى «لا يوجد معروض فى السوق لأن الشركات تقوم بالبيع على الخارطة والتنفيذ بعد البيع».

تابع: فى حالة عدم بيع المطور الوحدات العقارية لا يقوم المطور بالبدء فى تنفيذها وستبقى الوحدة/ المرحلة رسومات على ورق إلى أن يتم البيع.

أوضح أن العقار ما زال هو الاستثمار الآمن للعملاء بجانب وجود طلب حقيقى للشراء بدليل حجم المبيعات الضخمة التى أعلنت عنها الشركات فى النصف الأول من العام.

كشف تقرير صادر عن شركة ذا بورد كونسالتينج عن تحقيق أكبر 10 شركات تطوير عقارى مبيعات بقيمة 649 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى.

«يوجد احتياج حقيقى للعقارات وشراء من أجل الاستثمار والادخار» قال فوزى، مشيرا إلى أن الطلب على العقار سيستمر طالما هناك تضخم.

وقال إنه لا يوجد مخاطر من المضاربة على العقار طالما المضارب لديه القدرة على السداد.

تابع: ارتفاع أسعار العقارات مرتبط بطرح الشركات أنظمة سداد على فترات طويلة وفى ظل ارتفاع أسعار الفائدة البنكية بخلاف مواد البناء والخامات، موضحا أن الأسعار تضاعفت ثلاث مرات خلال آخر عامين مدفوعة بالمتغيرات الاقتصادية التى شهدتها مصر.

ورفعت الحكومة أسعار المحروقات للمرة الثالثة خلال العام الجارى، بنسبة وصلت إلى 17.4%، لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، وقد تم اتخاذ تلك الإجراءات لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية وفقا لبيان صادر عن وزارة البترول بداية هذا الأسبوع.

أضاف أن ارتفاع أسعار العقارات مرتبط بالتضخم وسعر الصرف والطاقة والأراضى التى تعتبرها الدولة ثروة لها وتقوم بزيادة سعرها باستمرار.

وسمح البنك المركزى المصرى فى ٦ مارس الماضى بتخفيض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهرا مقابل الدولار، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة، ليصل سعر الفائدة على الإقراض أكثر من 29%.

وعلى جانب آخر قال فوزى إن جمعية رجال الأعمال تعتزم تنظيم زيارة إلى السعودية خلال الفترة من ٩ إلى ١٤ نوفمبر تضم شركات تطوير عقارى ومقاولات واستشاريين للمشاركة فى معرض سيتى سكيب جلوبال.