طبيب الزمالك يحدد موعد عودة الونش

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كشف محمد أسامة طبيب الزمالك موعد عودة محمود حمدي الونش مدافع الفريق للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

وأشار أسامة عبر قناة ناديه إلى أن الونش يتدرب يوميا بشكل جيد للغاية، وينفذ المرحلة الأخيرة من تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأضاف طبيب الزمالك "الونش سيكون جاهزا بعد فترة التوقف الدولي بالشهر الجاري".

ولفت أيضا إلى أن محمد عبد الشافي يؤدي أيضا المراحل الأخيرة من برنامجه العلاجي والتأهيلي، وسينتظم في التدريبات خلال أسابيع.

وتابع "أما أحمد حمدي فقد انتهى من تنفيذ المرحلة الأولى والثانية، وأمامه فترة أطول، لأنه أصيب بقطع في الرباط الصليبي في مايو الماضي".

وأصيب أحمد حمدي خلال مواجهة نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية.