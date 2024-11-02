استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين إثر غارات إسرائيلية على بيروت والنبطية

استشهد ثلاثة أشخاص في غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت والنبطية، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، بأن غارة للكيان الإسرائيلي على منطقة غاليري سمعان بالضاحية الجنوبية لبيروت أسفرت عن استشهاد شخص وإصابة 15 آخرين.

كما أدت غارة للطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في حي الصالحية بمدينة النبطية إلى استشهاد شابين وجرح آخرين.

فيما دمرت غارة أخرى منزلا في حي فخر الدين بالنبطية.

ويتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي منذ أكتوبر 2023، لكن منذ نهاية سبتمبر الماضي زاد الكيان الإسرائيلي من وتيرة القصف الجوي والمدفعي بشكل غير مسبوق، ووسع نطاق استهدافاته لتمتد إلى العاصمة بيروت، مما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف من اللبنانيين، فضلا عن إجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.