روسيا تتهم أوكرانيا بعرقلة عملية لتبادل أسرى الحرب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إن أوكرانيا تعرقل عملية لتبادل أسرى الحرب.

وأضافت زاخاروفا أن وزارة الدفاع الروسية عرضت على كييف تسليم أكثر من 935 أسير حرب أوكرانيا، لكن كييف تسلمت 279 أسيرا فقط، بحسب وكالة رويترز.

وذكرت زاخاروفا للصحفيين: «لم ترفض روسيا قط إجراء حوار حول عمليات تبادل أسرى الحرب».

وأشارت إلى أن التصريحات المخالفة لذلك هي مجرد أكاذيب ملفقة لتشويه سمعة روسيا.

وفي وقت سابق، قالت محكمة في أقصى شرق روسيا، إنها أدانت روبرت شونوف الموظف السابق في قنصلية أمريكية بالتعاون السري وغير القانوني مع الحكومة الأمريكية للإضرار بالأمن القومي الروسي وحكمت عليه بالسجن لقرابة خمس سنوات.

وكان جهاز الأمن الاتحادي الروسي ألقى القبض على الروسي شونوف في فلاديفوستوك في مايو 2023 واتهمه بتقاضي أموال لتزويد دبلوماسين أمريكيين سرا بمعلومات يحتمل أن تضر روسيا.