قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، إن عناصرها فجروا منزلًا مفخخًا مسبقًا في قوة إسرائيلية راجلة، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، قرب مدرسة الفاخورة غرب معسكر جباليا شمال القطاع.

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم السبت، أن «قوات الاحتلال أعلنت عن مقتل ضابط و3 جنود في هذه العملية».

وقبل قليل، أفادت القسام باستهداف جرافتين عسكريتين غرب معسكر جباليا.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن عناصر الحركة استهدفوا جرافتين عسكريتين من نوع «D9» بقذيفتي «الياسين 105»، قرب شركة القمة غرب معسكر جباليا شمال القطاع.

وفي وقت سابق، أفاد جيش الاحتلال بتوسيع عملياته العسكرية في جباليا، شمال قطاع غزة، في الوقت الذي وصفت فيه 15 منظمة أممية، الوضع شمال القطاع المحاصر بـ«المأساوي».

وقال جيش الاحتلال إن قوات الفرقة 162 توسع القتال في جباليا، لافتا إلى أن «الفريق القتالي التابع للواء كفير انضم للهجوم».

وأضاف في بيان: «التحق الفريق القتالي التابع للواء كفير باللواء جفعاتي، واللواء 401 بقيادة الفرقة 162 للقتال في منطقة جباليا».

ويأتي ذلك غداة تحذير أطلقته 15 منظمة أممية بشأن الوضع في شمال القطاع الفلسطيني.

وقال بيان موقّع من رؤساء منظمات، أبرزها الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي، الجمعة، إن شمال غزة «تحت الحصار لمدة شهر تقريبا، ومحروم من المساعدات الأساسية والإمدادات المنقذة للحياة، مع استمرار عمليات القصف والهجمات الأخرى».

وتابعت الهيئات الأممية أنه خلال الأيام القليلة الماضية فقط «قتل المئات من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، وأُجبر الآلاف على النزوح مجددا».