الأهلي يشيد بتأهل سيدات السلة لنهائيات بطولة إفريقيا

أبدت مي عاطف، عضو مجلس إدارة الأهلي، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة السلة سيدات، سعادتها بتأهل الفريق إلى نهائيات بطولة إفريقيا للأندية التي تقام في السنغال، بعد أن تغلب على فريق أر إي جي الرواندي في نهائي التصفيات التي استضافتها تنزانيا.

وأشادت رئيس البعثة بالجهد الكبير الذي بذله الجهاز الفنى واللاعبات، خلال التصفيات، والذي أسفر عن فوز الفريق بجميع المباريات التي شارك فيها منذ البداية وتأهله لنهائيات بطولة إفريقيا.

وأثنت رئيس البعثة على التزام الفريق طول فترة البطولة، ونجاحه في تحقيق الهدف المخطط له بالوصول إلى نهائيات البطولة. مؤكدة أن الجميع قام بدوره على النحو الأكمل.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد فاز بجميع مبارياته في دور المجموعات، حيث فاز على نظيره فيجانا التنزاني بنتيجة 145-52، وفي الجولة الثانية فاز على سيسترز البوروندي بنتيجة 134-35، وفي المباراة الأخيرة لدور المجموعات فاز على جي كي إل الأوغندي بنتيجة 100-61، ليتصدر الفريق ترتيب المجموعة عقب الفوز في جميع المباريات.

وفي ربع النهائي حقق سيدات سلة الأهلي الفوز على فيجانا التنزاني بنتيجة 100-47، وفي نصف النهائي فاز على فريق هيئة الموانئ الكيني بنتيجة 104-63.