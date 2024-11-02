 رئيس شركة مياه القليوبية يتابع انتشار معدات وفرق الطوارئ للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار - بوابة الشروق
السبت 2 نوفمبر 2024 11:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

رئيس شركة مياه القليوبية يتابع انتشار معدات وفرق الطوارئ للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار

محمود عواد
نشر في: السبت 2 نوفمبر 2024 - 11:09 م | آخر تحديث: السبت 2 نوفمبر 2024 - 11:09 م

تابع المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انتشار معدات الشركة بمدن المحافظة لرفع تجمعات مياه الأمطار، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية سقوط الأمطار.

وأوضح رئيس الشركة أنه تم رفع حالة الطوارئ بكافة مدن المحافظة، ونشر فرق الطوارئ بمناطق تجمع مياه الأمطار بالمناطق الساخنة، وخاصة الأنفاق والطرق السريعة والميادين الرئيسية.

ووجه رئيس شركة مياه القليوبية فرق الطوارئ بالعمل على مدار اليوم، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، واستمرار تمركز المعدات على مدار ٢٤ ساعة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك