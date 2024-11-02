آس الإسبانية: الأهلي الأكثر نجاحا على ضفاف النيل

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أشادت صحيفة "آس" الإسبانية، بما يقدمه النادي الأهلي مؤخرا بالأخص بعدما انتصر على نادي العين في كأس القارات "إنتركونتيننتال".

وفاز الأهلي على العين الإماراتي بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ليتوج الفريق الأحمر بكأس القارات الثلاث "أفريقيا، آسيا وأوقيانوسيا".

وسلطت الصحيفة الإسبانية الضوء على المواجهة المحتملة بين الأهلي وريال مدريد الإسباني الذي توج ببطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الماضي.

وقالت الصحيفة إن الأهلي هو الفريق الأكثر نجاحا على ضفاف النيل وذلك بعدما توج بدوري أبطال أفريقيا في مايو الماضي بعد فوزه على الترجي التونسي في النهائي (0-0 في الذهاب و1-0 في مباراة الإياب في القاهرة).

وأوضحت الصحيفة أن الأهلي سيشارك في الدور نصف النهائي من بطولة إنتركونتيننتال بعد إقصاء العين الإماراتي.

وسبق أن فاز ريال مدريد على الأهلي بنتيجة 1-4 في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022.