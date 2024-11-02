أشرف صبحي: العاصمة الإدارية الجديدة تضم منشآت رياضية تضاهي الأحدث عالميا

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن العاصمة الإدارية الجديدة تضم منشآت رياضية عالمية تضاهي أحدث المنشآت الدولية، بما يعكس صورة الجمهورية الجديدة.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «بصراحة» عبر شاشة «الحياة» مساء الجمعة، أن الرياضة المصرية حظيت بنصيب كبير من التطوير في العاصمة الجديدة.

وأوضح أن مدينة مصر الدولية الأولمبية واحدة من أكبر المدن الرياضية على مستوى العالم؛ وليست فقط على مستوى الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن المدينة تقام على مساحة 5 ملايين متر مربع، وتضم جميع المنشآت اللازمة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية، مؤكدا أن مصر تعد نفسها للمستقبل رياضيا على أعلى مستوى فني.

ولفت إلى أن المدينة تضم ملعبا لكرة القدم من الجيل الرابع يتسع لأكثر من 92 ألف متفرج، بالإضافة إلى أكبر ميدان رماية في العالم، ومجمع حمام سباحة أوليمبي، وصالة تتسع لـ 15 ألف متفرج، وأخرى تتسع لـ 8 آلاف متفرج، ومجموعة من الصالات متعددة الأغراض تحت الأرض مخصصة للتدريب والإحماء، وملاعب تنس، ومستشفى رياضي، وساحة أولمبية كبيرة.