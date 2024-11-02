رئيس دفاع النواب: 6 أشهر للبت في طلبات المقيمين الأجانب بمصر وسنة لغير الشرعيين

قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم إقامة الأجانب؛ يهدف إلى تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر من الدول التي تعاني من الاضطرابات وعدم الاستقرار.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «الساعة السادسة» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء السبت، أن القانون الذي وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي مبدئيًا؛ يتكون من 39 مادة، ويقضي بتشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين.

وأشار إلى أن القانون ينظم حقوق وواجبات الأجانب في مصر، سواء الذين دخلوا إلى مصر بطرق شرعية أو غير شرعية، ويتم ذلك من خلال تقديم طلب إلى اللجنة الدائمة.

ونوه أنه سيتم البت في طلبات من دخلوا مصر بطرق شرعية خلال 6 أشهر، بينما طلبات من دخلوا بطرق غير شرعية ستبحث خلال عام من تاريخ التقديم.

ولفت إلى منح القانون الأجانب المقيمين في مصر الحق في التعليم، لا سيما في ظل صعوبة حصر أعدادهم في الوقت الحالي.

وذكر أن القانون سيعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب للمناقشة والموافقة النهائية عليه خلال الفترة المقبلة.