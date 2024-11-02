الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من مخيم الفوار جنوبي الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عشرة فلسطينيين خلال اقتحامها مخيم الفوار في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وسط إطلاق نار وقنابل الصوت والغاز السام، واعتقلت عشرة من أبنائه، بعد أن داهمت منازلهم، مشيرة بأن قوات الاحتلال حاصرت المخيم وأغلقت مداخله، ومنعت الخروج منه أو الدخول إليه.

يذكر أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، بلغ أكثر من 11 ألفا و500 شخص من الضفة، ولا تتضمن أعداد المعتقلين في غزة، والذين تقدر أعدادهم بالآلاف.