عملية جراحية ناجحة لترميم عضلات المثانة بمستشفى دمياط

قام مستشفى دمياط العام، بإجراء عملية جراحية دقيقة لسيدة تبلغ من العمر 64 عامًا، كانت تعاني من سقوط مهبلي للمثانة، مما تسبب لها في صعوبة التحكم بالبول وآلام شديدة.

وأوضح الدكتور محمد اللبان، مدير مستشفى دمياط العام، في بيان له اليوم، أن الحالة تطلبت تدخلًا جراحيًا متقدمًا لإصلاح عضلات المثانة ورفعها، بالإضافة إلى تصليح العجان، كما تم اكتشاف سقوط رحمي من الدرجة الأولى ووجود ورم ليفي بحجم 5 ×5 سنتيمتر، وأجريت الجراحة عبر المهبل، حيث تم عمل تصليح أمامي للمثانة، تصليح خلفي للمستقيم، واستئصال كامل للرحم بنجاح، وتم نقل المريضة إلى قسم النسا والتوليد لاستكمال فترة التعافي.

وقد وجه الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بدمياط، بالشكر والتقدير إلى مستشفى دمياط العام، وإدارتها، وكافة طاقمها الإداري والفني والفريق الطبي المعالج على جهودهم الكبيرة في إنجاح العملية.

تمت العملية بإشراف الدكتور حسام شحم، رئيس قسم النساء والتوليد، والدكتور خالد بصل، والدكتور إبراهيم جمال، استشاري أمراض النساء والتوليد، وقام بإجراء العملية الدكتور وليد مخاريطة، أخصائي أمراض النساء والتوليد، بمشاركة الدكتور محمود أبو ملوة والدكتورة ياسمين أبو ملوة كأطباء مقيمين، وتحت إشراف الدكتور محمد العقاد، استشاري التخدير ومدير العمليات، بمساعدة طاقم التمريض ممثلاً في هناء الحسني خليل وأم حسن السعيد فرج.