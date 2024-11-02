الأمم المتحدة: جميع السكان شمالي قطاع غزة معرضون لخطر الموت

ذكر رؤساء 15 وكالة تابعة للأمم المتحدة ومنظمة إنسانية في بيان مشترك، إن الوضع شمالي قطاع غزة مروع، حيث يتعرض جميع السكان لخطر الموت بسبب العنف أو المرض أو المجاعة.

ومن بين الموقّعين على البيان، رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، ورئيسة منظمة الأمم المتحدة للطفولة كاثرين راسل، ورئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك.

وأضاف البيان: «الوضع شمالي غزة مروع. فالمنطقة تحت الحصار منذ ما يقرب من شهر، بينما يستمر القصف والهجمات الأخرى. وقد قُتل مئات الفلسطينيين في الأيام القليلة الماضية فقط، معظمهم من النساء والأطفال، والآلاف أصبحوا نازحين قسراً مرة أخرى».

وتم استهداف فرق الإنقاذ أثناء محاولتها إنقاذ الأشخاص، المدفونين تحت أنقاض منازلهم، وفقًا للأمم المتحدة.

وجاء في البيان: «الماشية تَنفق أيضا، وتدمر المحاصيل، وتحترق الأشجار وتدمر البنية التحتية لأنظمة الأغذية الزراعية. ويواجه جميع السكان الفلسطينيين شمالي غزة الموت الوشيك بسبب المرض والجوع والعنف».

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 43 ألف شهيد ونحو 102 ألف مصاب.