العدل الأمريكية ترسل مراقبين لـ27 ولاية استعدادا لانتخابات الرئاسة

قالت وزارة العدل الأمريكية، اليوم السبت، إنها سترسل مراقبين إلى 86 مقاطعة في 27 ولاية لمراقبة انتخابات الرئاسة الأمريكية، التي تنطلق يوم الثلاثاء، في أكبر عدد منذ عقدين من الزمن، وسط مخاوف متزايدة من التأثير الحزبي غير القانوني أو قمع الناخبين داخل مراكز الاقتراع.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن هذا الإعلان يأتي في وقت حذر فيه المسئولون ببعض الولايات، التي يقودها الجمهوريون، من أنهم قد يحاولون منع السُلطات الفيدرالية من دخول مراكز الاقتراع يوم الانتخابات، إذ رأوا أن فرض هذه الرقابة يمثل تدخلاً حزبياً من جانب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ويمثل عدد الولايات التي ستخضع للمراقبة الفيدرالية هذا العام زيادة بنسبة 49% عن انتخابات عام 2020، ويطابق العدد الإجمالي في عام 2004، الذي شهد أول دورة انتخابات رئاسية بعد أن تدخلت المحكمة العليا لتحديد نتائج الانتخابات المتنازع عليها بشدة في عام 2000 بين الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش ومنافسه في ذلك الوقت آل جور.

ووفقاً للصحيفة، تضم القائمة جميع الولايات المتأرجحة السبع الأكثر تنافساً، حيث يخطط المراقبون لزيارة 6 مقاطعات في ميشيجان، و5 في جورجيا، و4 في ويسكونسن وأريزونا، و3 في بنسلفانيا وكارولينا الشمالية، ومقاطعة واحدة في نيفادا.



كما سيتواجد المراقبون في مجموعة متنوعة من الولايات ذات الميول الجمهورية والديمقراطية، بما في ذلك كاليفورنيا وفلوريدا وميريلاند وميسوري وأوهايو وفيرجينيا، فيما تمتلك تكساس وماساتشوستس أكبر عدد من المقاطعات المذكورة في قائمة وزارة العدل بواقع 8 مقاطعات لكل منهما.



- أصوات معارضة

أعرب وزير خارجية فلوريدا الجمهوري كورد بيرد معارضته للأمر قائلاً إنه "سيمنع" السُلطات الفيدرالية من دخول مراكز الاقتراع في المقاطعات الأربع التي تم اختيارها في ولايته.

وفي رسالة إلى وزارة العدل، قال بيرد إن "قانون الولاية لا يسمح للمراقبين الفيدراليين بالدخول إلى مراكز التصويت"، ذاكرا أن "وجود رجال إنفاذ القانون الفيدراليين داخل هذه مراكز سيأتي بنتائج عكسية وقد يقوض الثقة في الانتخابات".

وقال إن مكتبه يخطط لإرسال مراقبين من الولاية إلى مراكز الاقتراع في نفس المقاطعات أيضاً، مردفاً: "هؤلاء المراقبون سيضمنون عدم حدوث أي تدخل في عملية التصويت".