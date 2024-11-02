هاريس تعد بتنفيذ وعودها الانتخابية حال الفوز: ترامب سيسعى للانتقام

وعدت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، أنصارها في ميلووكي، أنه في حالة انتخابها، ستركز على تنفيذ الوعود التي قدمتها خلال حملتها الانتخابية، بينما قالت إن منافسها "سيركز على الانتقام".

وأضافت هاريس، أنه "في حال فوز ترامب في السباق الرئاسي سيدخل المكتب البيضاوي، وينظر إلى قائمة منافسيه للانتقام، بينما عندما نحسم الانتخابات سأسعى منذ يومي الأول لتنفيذ قائمة المهام والوعود الخاصة بي"، حسبما ذكرت شبكة سي ان ان الأمريكية.

ووعد ترامب باستخدام وزارة العدل لمهاجمة النقاد والحلفاء السابقين. كما تأتي تصريحات هاريس، بعد أيام من تصريحات الرئيس السابق بشأن المدعية العامة العليا في ولاية أريزونا، وهي ديمقراطية، ليز تشيني إنها صقر "حرب متطرفة، لنتركها واقفة هناك مع بندقية، وهي تواجه 9 فوهات تطلق النار عليها.. دعونا نرى كيف تشعر حيال ذلك، كما تعلمون، عندما تكون البنادق موجهة إلى وجهها"، بحسب موقع الشرق الإخباري.