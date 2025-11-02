رئيس بنك saib: افتتاح المتحف المصري الكبير مصدر فخر لكل مصري

أعرب أفضل نجيب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك saib، عن اعتزازه بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أحد أهم وأكبر الصروح الثقافية والحضارية في العالم، ورمزاً جديداً لمكانة مصر التاريخية والإنسانية على الساحة الدولية.

وأضاف نجيب، أن هذا المشروع يعكس رؤية مصر 2030 في دعم الثقافة والسياحة وتعزيز الهوية المصرية، مؤكداً أن المتحف المصري الكبير هو لحظة فخر لكل مصري، ورسالة سلام وحضارة إلى العالم أجمع، كما يمثل جسراً للتواصل بين الماضي العريق والمستقبل الواعد، ومصدر إلهام للأجيال القادمة.

كما أكد أن البنك يحرص دائماً على دعم جهود الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مشيداً بالتعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في إنجاز هذا المشروع الذي سيضع مصر في صدارة المقاصد السياحية العالمية.