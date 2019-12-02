 وزير الاقتصاد البرازيلي: بولسونارو يدعم الإصلاحات رغم التأجيلات - بوابة الشروق
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وزير الاقتصاد البرازيلي: بولسونارو يدعم الإصلاحات رغم التأجيلات

الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو
الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو
واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 2 ديسمبر 2019 - 1:15 ص | آخر تحديث : الإثنين 2 ديسمبر 2019 - 1:15 ص

قال وزير الاقتصاد البرازيلي باولو جويديس إن الرئيس جايير بولسونارو لا يزال يدعم الإصلاحات المؤيدة للسوق.

وأضاف جويديس في مقابلة مع صحيفة "أو جلوبو" أمس الأحد أن ذلك يأتي رغم بعض التأجيلات في تنفيذ تلك الإصلاحات بسبب التوقيت السياسي وسط الاحتجاجات الاجتماعية في المنطقة، حسبما نقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء.

وتابع: "كنا على طريق الإصلاح، وبدأ الارتباك فجأة في أمريكا اللاتينية .. الفوضى والاضطرابات ثم التوقيت السياسي بدأ في التغيير".

وتابع: "التأجيلات لا تعني توقف الإصلاحات في أكبر اقتصاد بأمريكا الجنوبية، مشيرا إلى أن هناك جانب من جهود الإصلاحات المتعلقة بالخصخصة ستوفر للدولة 250 مليار ريال (59 مليار دولار).


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