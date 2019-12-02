 ترامب بصدد إعادة التعريفات الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من البرازيل والأرجنتين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب بصدد إعادة التعريفات الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من البرازيل والأرجنتين

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 2 ديسمبر 2019 - 5:21 م | آخر تحديث : الإثنين 2 ديسمبر 2019 - 5:21 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سوف يستعيد كافة التعريفات الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم التي تدخل الولايات المتحدة من البرازيل والأرجنتين، لمواجهتهما انخفاضا هائلا في قيمة عملاتهما، مما لا يصب في مصلحة المزارعين الأمريكيين.

وكتب ترامب - عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" - "إن هذا الإجراء من شأنه أن يمنع مثل هذه الدول، والتي يوجد منها الكثير من الاستفادة من قوة عملة الدولار الأمريكي عن طريق تخفيض قيمة عملاتها، الأمر الذي يجعل من الصعب على المصنعين والمزارعين الأمريكيين تصدير بضائعهم بشكل عادل".

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