لوفتهانزا لقطر: لم نخصخص شركتنا في ألمانيا حتى نؤممها في قطر

سخرت شركة "لوفتهانزا" الألمانية اليوم الاثنين، من مطلب الخطوط الجوية القطرية بشأن رغبتها في شراء حصة بها أو التعاون معها، قائلة: "لم نخصخص لوفتهانزا في ألمانيا حتى نؤممها في قطر".

وذكرت تقارير إعلامية ألمانية اليوم أن كارستن شبور رئيس (لوفتهانزا) انتقد مرارا شركة الطيران القطرية لكونها تتلقى دعما حكوميا غير عادل.

وكان الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر قد أعلن أمس الأحد أن شركته تدرس شراء حصة في شركة (لوفتهانزا) ؛ وذلك على هامش زيارة يقوم بها رئيس وزراء ولاية ساكسونيا شتيفان فيل لقطر.