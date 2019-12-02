العراقيون يواصلون الاعتصام فى ساحة التحرير للمطالبة بحل البرلمان

ــ تحالف الحلبوسى يدعو لترشيح شخصية «غير شيعية» لرئاسة الحكومة.. ومفوضية حقوق الإنسان: احتجاز مسعفين وطلاب فى معتقلات ببغداد

واصل المحتجون العراقيون، اليوم، لليوم الثامن والثلاثين اعتصامهم فى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمطالبة بكشف هوية قتلة المتظاهرين ومحاكمتهم وإجراء انتخابات نيابية مبكرة بإشراف دولى، فى الوقت الذى يواجه فيه الرئيس العراقى برهم صالح مشاكل فى تسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحكومة عادل عبدالمهدى.

وتواصل توافد المتظاهرين إلى ساحة التحرير، رغم تساقط الأمطار ليستمر الاعتصام فى الساحة للمطالبة بكشف هوية قتلة المتظاهرين ومحاكمتهم وإجراء انتخابات نيابية مبكرة بإشراف دولى من خلال حل مجلس النواب بعد تعديل قانون الانتخابات واستبدال مفوضية الانتخابات، وفقا لموقع قناة السومرية العراقية.

وقال مصدر أمنى عراقى: إن بعض المناطق القليلة الواقعة إلى شرق العاصمة شهدت قطعا للطرق بحرق الإطارات فجر أمس، إلا أن الأمطار الغزيرة أجبرت المتظاهرين على الانسحاب بعد أن أخمدت النيران داخل الإطارات.

وأوضح المصدر أن جسر الأحرار وساحتى حافظ القاضى الوثبة، شهدت توترات بسيطة دون إصابات، مؤكدا أن الوضع الأمنى فى تلك المناطق جيد، ولا يوجد أى احتكاك.

ووصل وفد لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان إلى محافظة ذى قار (جنوب) للاشتراك فى وضع الخطة الأمنية وحماية المتظاهرين.

من جانبها، كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان فى العراق، عن احتجاز السلطات مسعفين وطلبة جامعات فى معتقلات استخبارات قيادة عمليات بغداد.

وذكر بيان للمفوضية أنها لاحظت خلال زيارة فرقها إلى أحد المواقف التابعة لاستخبارات عمليات بغداد «وجود موقوفين مسعفين وطلاب جامعات وموظفين على خلفية التظاهرات». وطالبت المفوضية مجلس القضاء الأعلى بـ«الإسراع فى حسم قضاياهم جميعا».

وقامت السلطات العراقية منذ الأول من أكتوبر الماضى باعتقال الآلاف من المحتجين فى بغداد والمحافظات الجنوبية بعدة تهم، منها التحريض على التظاهر، لكن القضاء العراقى يقوم بين فترة وأخرى بإطلاق سراح بعضهم.

فى غضون ذلك، ذكرت مصادر سياسية عراقية أن الرئيس العراقى برهم صالح يواجه مشاكل فى تسمية مرشح جديد لتولى مهمة تشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحكومة عادل عبدالمهدى.

وأوضحت المصادر أن تحالف سائرون، الكتلة الأكبر فى البرلمان العراقى، أعلنت انسحابها من تشكيل الحكومة الجديدة، ما يعنى أن يذهب رئيس الجمهورية إلى ثانى أكبر كتلة فى البرلمان، وهى تحالف الفتح بزعامة هادى العامرى، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأمام الرئيس العراقى، وفقا للمهلة الدستورية، 15 يوما لتسمية مرشح جديد لتشكيل الحكومة، بعد بلورة موقف بالتعاون مع الكتل والأحزاب السياسية والنظر فى مطالب المتظاهرين بشأن آلية تشكيل الحكومة.

ويهدد المتظاهرون بمواصلة المظاهرات الاحتجاجية وربما توسيعها فى حال طرحت الكتل السياسية مرشحا من بينها لشغل منصب رئيس الوزراء المقبل، باعتبار أن هذا يعنى قفزا على مطالبهم الرامية إلى أن يكون رئيس الوزراء المقبل مستقلا ومؤهلا لإدارة البلاد فى الفترة الانتقالية.

وبحسب الآلية الدستورية، فإن الرئيس العراقى يكلف الكتلة الأكبر فى البرلمان لتقديم مرشح خلال مدة 15 يوما لتشكيل الحكومة الجديدة، ومن ثم يتولى رئيس الوزراء الجديد خلال 30 يوما تقديم تشكيلته الوزارية للبرلمان للمصادقة عليها.

وتتوقع مصادر سياسية عراقية أن تتضح ملامح الشخصية المرشحة لتشكيل الحكومة الجديدة قبل نهاية الأسبوع الحالى، لعدة اعتبارات أبرزها السيطرة على حالة الانفلات الأمنى التى تشهدها عدد من المدن، فضلا عن استحقاقات إقرار الموازنة الاتحادية للبلاد فى موعدها، إضافة إلى أن الكتل البرلمانية متوافقة على السير باتجاه تلبية مطالب المتظاهرين بترشيح شخص مستقل لتشكيل الحكومة الجديدة.

من جهته، دعا تحالف القوى برئاسة رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، إلى ترشيح شخصية من مكون آخر غير الشيعى لرئاسة الوزراء، وفقا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية «واع»

وذكر نائب رئيس الكتلة النيابية للتحالف رعد الدهلكى فى بيان إن «أولى عتبات المحاصصة كانت من خلال اختزال مرشحى الرئاسات الثلاث بمكونات معينة، بالتالى إذا ما أرادت الجهات التى تدعى رفضها المحاصصة أن تطبق الشعارات التى رفعتها، فعليها أن ترشح شخصية من مكون آخر غير الشيعى لرئاسة الوزراء وأن تترك خيار الموافقة عليه للجماهير بعيدا عن القوى السياسية».

وأضاف الدهلكى أن «هذه الخطوة هى الرسالة الحقيقية لتجاوز الطائفية وهو ما فعله سابقا تحالف القوى حين رشح أسماء من جميع المكونات لحقيبة الدفاع».

بدوره، نفى ستار الجابرى، النائب عن تيار الحكمة الذى يتزعمه عمار الحكيم، أمس، ترشيح تيار الحكمة لأى شخصية لمنصب رئاسة الوزراء فى الحكومة المقبلة لكونه يدعم ترشيح شخصية مستقلة نظرا لرغبة الجماهير فى ذلك.

من جهته، اعتبر النائب عن كتلة الفتح، حنين القدو ان اغلب مايطرح من اسماء مرشحين لرئاسة الحكومة هى اخبار فيسبوكية غير صحيحة، مشددا على اهمية وجود تنسيق كبير للخروج من المازق.