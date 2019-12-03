برانسون يتخلى عن صفقة «اير فرانس» للاحتفاظ بسيطرته على «فيرجن اتلانتيك»

قال الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون إنه سيتخلى عن البيع المقرر لحصة في شركة "فيرجن اتلانتيك" للطيران من أجل الاستمرار في السيطرة على شركة الطيران التي أسسها وتوسيعها.

وتوصل برانسون إلى اتفاق للتخلي عن خطة ترجع إلى عامين لبيع جزء من شركة الطيران إلى مجموعة "اير فرانس-كيه ال ام"، وسيتمسك بحصته التي تبلغ 31%، ليحتفظ بحصة إجمالية تبلغ 51%، حسبما نقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء عنه قوله في خطاب للعاملين في الشركة على مدونته الخاصة اليوم الاثنين. وأوضح أن الاتفاق "يخضع للعقد".

وكانت مجموعة "اير فرانس-كيه ال ام"، قد وافقت على شراء حصة بقيمة 220 مليون جنيه استرليني (284 مليون دولار) في عام 2017، كجزء من مشروع ثلاثي مع شركة "دلتا اير لاينز" التي تمتلك بالفعل 49 بالمئة من فيرجين اتلانتيك.

وقالت فيرجين بشكل منفصل إن اتفاق العائدات ومشاركة التكلفة لن يتأثر بقرار التراجع عن البيع، وسيتم تنفيذه "في المستقبل القريب".

وقالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج في وقت سابق إنه سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع مجموعة "اير فرانس-كيه ال ام" في الأسابيع القليلة القادمة، إلا أن المجموعة ومقرها باريس رفضت التعليق.