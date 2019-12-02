ملياردير أمريكي يتوقع فوز بايدن بترشيح الديمقراطيين لانتخابات الرئاسة

راهن الملياردير مارك كوبان مالك فريق دالاس مافريكس الأمريكي لكرة السلة، على فوز جو بايدن ببطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة عام 2020، وقال إن إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب "ليس مؤكدا.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، عرض كوبان رؤيته في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية في برنامج "صنداي مورننج فيوتشرز".

وقال إن السيناتور الديمقراطية اليزابيث وارين تنطلق من قاعدتها التقدمية، وهو أمر قد يحد من جاذبيتها.

وقال كوبان عن وارن إنهم "(الديمقراطيين) لن يرشحوها لأنها تنتقد الأثرياء باستمرار"، مضيفا أن "ذلك أمر ذكي من منظور واحد، لكن لا أعتقد أنه يجدي مع أمريكا".

وقال كوبان إنني "أراهن على جو بايدن.. سيقوم بالدور الأفضل".

وأضاف كوبان أنه كان قبل ثلاثة أشهر متأكدا من أن ترامب سوف يفوز بإعادة انتخابه، لكنه الآن يقول: "لا أعتقد أن هذا أمرا مؤكدا".