5 حفلات للغجرية كارمن على المسرح الكبير بدار الأوبرا

تستضيف دار الأوبرا المصرية فرقة باليه "فلامنكو دي مدريد" الأسبانية حيث تقدم 5 حفلات سواريه وماتينيه على المسرح الكبير وذلك في الثامنة مساء الأربعاء، الخميس، الجمعة، الأحد 4، 5، 6، 8 ديسمبر وعرض ماتينيه فى الثانية عشر ظهر الخميس 5 ديسمبر.

العرض إنتاج ماهر ذكري وصمم رقصاته فرانسيسكو جويريرو، والإخراج الفني للوتشيانو رويز، ويدور فى مدينة اشبيليه عام 1830 حول الفتاة الغجرية المتعالية ‪ التي تسعى لإيقاع الرجال في حبها وتتودد للعريف "دون خوزيه" الذي تعشقها، فتحول من شرطي بسيط مطيع إلى شقي خارج على القانون بعد أن ضمته لمجموعة من المهربين تعمل معها وقاده هذا الحب الجارف إلى ساحة الإعدام،‪.

ويؤدي الأدوار نويليا كاساس في دور كارمن، فيكتوريا دويندي في دور مانويلا، فرانسيسكو جويريرو في دور دون خوزيه وإفان جاليجو في دور إسكاميللو، وذلك برؤية خاصة تهتم بتصوير المشاعر الإنسانية يجسدها الموسيقى والتناغم الحركي.

جدير بالذكر أن فرقة "فلامنكو دي مدريد" تأسست عام 2001 كفرقة مستقلة ثم تحولت إلى مؤسسة ثقافية في نوفمبر 2009، وتهدف إلى إحياء، والحفاظ على الشكل الكلاسيكي للرقص الأسباني والبروليرو الذي يعد جزء أصيلا من تاريخ الفنون في أسبانيا.