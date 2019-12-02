

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى، عبداللطيف بن راشد الزيانى، أن القمة المقبلة لدول المنظمة ستنعقد فى الرياض 10 ديسمبر الحالى، متوقعا أن تخرج بقرارات بناءة.

وقال الزيانى، فى بيان إن «قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سيعقدون اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون فى مدينة الرياض، الثلاثاء المقبل، برئاسة العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبدالعزيز»، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وأضاف الزيانى أن المجلس الوزارى سيعقد اجتماعه التحضيرى للقمة الخليجية فى مقر الأمانة العامة فى الرياض، الاثنين المقبل.

وأوضح الزيانى أن القادة الخليجيين «سيبحثون عددا من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء فى مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تدارس التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية فى المنطقة، وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس».

وأعرب أمين مجلس التعاون عن ثقته بأن القمة الأربعين ستخرج «بقرارات بناءة تعزز من اللحمة الخليجية وتعمق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وترسخ أركان هذا المجلس المبارك».

ويأتى انعقاد القمة الخليجية المقبلة، بالتزامن مع تقارير وتصريحات عن قرب التوصل لحل للأزمة القطرية ومقاطعة دول الرباعى العربى لمكافحة الإرهاب (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) للدوحة.

وكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، قبل أيام، عن زيارة سرية لوزير الخارجية القطرى محمد بن عبدالرحمن آل ثانى إلى السعودية فى سبتمبر الماضى عرض خلالها على عدد من كبار المسئولين السعوديين، استعداد الدوحة قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين فى سبيل إنهاء الخلاف بين قطر والمملكة وإعادة العلاقات بينهما.

وقال دبلوماسى خليجى لوكالة رويترز: إنه «من المتوقع أن تضع قمة مجلس التعاون الخليجى فى الرياض، الأساس لتحسين العلاقات وهو أمر بات الآن مرجحا أكثر من أى وقت مضى»، مضيفا: «نرى أن قبلات الخليج (بالأنوف) تقترب»، على حد تعبيره.