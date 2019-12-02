بريسبن الأسترالية تعرض رجل الثلج وسط فصل الصيف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بعد أن تم عرضه خارج متحف الفن الحديث في نيويورك، يتجه رجل الثلج الأكثر شهرة في عالم الفن الآن جنوبا إلى حرارة صيف أستراليا.

وسوف ينضم رجل الثلج المغلف إلى أكثر من 40 عملا فنيا آخرين في معرض "الماء" الجديد في "معرض الفن الحديث" بمدينة بريسبن الساحلية شرقي أستراليا.

وسوف تتم حماية التمثال الثلجي للفنانين المعاصرين بيتر فيشلي وديفيد فايس من الانصهار والتحول إلى ماء، حيث يتم عرضه داخل فريزر.

ولكن موظفي المعرض سوف يضطرون لإجراء أعمال صيانة منتظمة على رجل الثلج لمنع تغير شكله - خاصة وجهه الذي سوف يتابعونه كل بضعة أيام.

وقال جيرالدين كيريهي بارلو، المدير التنظيمي لقسم الفن الدولي في المعرض: "تعبيرات رجل الثلج سوف تتغير مع مرور الوقت، حيث يتم تتبع ابتسامته وعينيه يدويا ... ونظرا لوضع أصابع مختلفة لصماتها، يتقلب وجهه بين الابتسامة والسعادة إلى تعبيرات أكثر تجهما أو حتى ساخرة".

ومن خلال تركيزه على الأهمية الثقافية والوجودية للمياه، يهدف المعرض إلى "إثارة حوارات حول التحديات البيئية والاجتماعية التي نواجهها اليوم"، حسبما يقول المنظمون .

ومن بين الأعمال الأخرى في المعرض مجسم صخري يبلغ وزنه 100 طن يصور مجرى نهر، وتركيب يستخدم طبقات حمراء نابضة بالحياة لتوضيح هشاشة الحاجز المرجاني العظيم.

ويبدأ المعرض في 7 ديسمبر 2019 ويستمر حتى 26 أبريل 2020، أما قيمة تذكرة دخول المعرض فهي 18 دولارا أستراليا (12 دولارا أمريكيا) للفرد الواحد.