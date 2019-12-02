وزير الزراعة يتابع أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالفيوم

تابع وزير الزراعة، عز الدين أبوستيت، في ختام زيارته إلى محافظة الفيوم، برفقة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال الحملة القومية للسيطرة على مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع.

وقال أبوستيت، إن الحملة تتسق مع الخطة العالمية الموضوعة بمعرفة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، حيث تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتنفيذ 3 حملات سنويا كل 4 شهور للتحصين بلقاحى الحمى القلاعية والوادى المتصدع بصفة دورية بكل محافظات الجمهورية فى نفس الوقت للتصدي والسيطرة على هذه الأمراض.

وأشاد وزير الزراعة بالجهود المتميزة التي يبذلها الأطباء البيطريون من أجل حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها من الأمراض وناشد المزارعين والمربين ضرورة الاهتمام بتحصين مواشيهم، مؤكدا أن الدولة تقدم التحصين بسعر التكلفة.

وأكد أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن الفيوم محافظة زراعية وتقدم كل الدعم المزراعيين من أجل زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي المصري.

من ناحيته، قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملة بغرض إحكام السيطرة على مرض الحمى القلاعية بكافة أنواعه، ومنع دخول مرض حمى الوادى المتصدع للبلاد والحملة مستمرة لآخر شهر ديسمبر على مستوى الجمهورية في كل القرى والعزب والنجوع ومن بيت لبيت وتم إلغاء إجازات العاملين والأطباء البيطريين خلال مدة الحملة.