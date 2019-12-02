تحالف سائرون يتنازل عن حقه في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة

أعلن تحالف سائرون في البرلمان العراقي، أمس الأحد، عن تنازله عن حقه في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة .

وذكر بيان لكتلة سائرون في بيان صحفي أن تحالف سائرون يعلن عن تنازله عن حقه في ترشيح رئيس الوزراء المكلف الجديد باعتباره الكتلة الأكبر بالبرلمان".

وشدد التحالف على "موافقة سائرون على المرشح الذي سيختاره الشعب من ساحات التظاهر".

من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي حرصه على اتخاذ مواقف تقترب من الشعب العراقي وأن يكون المرشح لمنصب رئيس الوزراء الذي يخلف المستقيل عادل عبد المهدي مستقلا وينال ثقة عامة الشعب.

وقال العبادي في تصريح مقتضب "حرصت أن تكون مواقفي لصالح الشعب واصلاح الدولة، وسأبقى أدافع عن الشعب والوطن من موقع المسؤولية الوطنية، وليس التنافس، ولا المناصب التي رفضتها جميعا منذ العام الماضي".

واكد "لن أكون طرفا في اختيار مرشّح لرئاسة الوزراء في هذه المرحلة، وأدعو ان يكون مستقلا، وينال ثقة الشعب".

وينتظر أن يكلف رئيس الجمهورية برهم صالح خلال مهلة 15يوما مرشحا لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلفا لحكومة عادل عبد المهدي التي قدمت استقالتها اليوم على خلفية المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد.