اتجاه في الزمالك لإقالة ميتشو والتعاقد مع كارتيرون

يتواصل بحث مسئولو الزمالك مستقبل الجهاز الفني الحالي للفريق الأول، وذلك بعد تردي النتائج سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي.

وكان الزمالك قد تلقى هزيمة مفاجئة أمام إنبي بهدفين لهدف في الجولة الخامسة من الدوري، قبل أن يخسر خارج ملعبه بثلاثة أهداف نظيفة أمام مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتطالب بعض الأصوات داخل مجلس إدارة الزمالك بفسخ التعاقد مع الصربي ميلتوتن سيريدوفيتش، المدير الفني الحالي للفريق، نظرًا لعدم اقتناعهم بمستوى الفريق تحت قيادته أو رضاهم عن النتائج في الآونة الأخيرة.

ويدرس مجلس إدارة الزمالك اتخاذ قرارًا بفسخ التعاقد مع ميتشو، على أن يتولى الفرنسي باتريس كاتيرون، مدرب الأهلي ووادي دجلة الأسبق خلفًا له.

وكان باتريس كاتيرون قد تولى تدريب النادي الأهلي العام الماضي إلا أنه سرعان ما تمت إقالته على خلفية خسارة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي في المباراة النهائية وتوديع البطولة العربية مبكرًا أمام الوصل الإماراتي.

يُذكر أن كارتيرون كان قد تولى تدريب الرجاء المغربي عقب إقالته من تدريب الأهلي، إلا أن نفس المصير كان في انتظاره مع الفريق الرجاوي الذي أطاح به بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال في الدوري المغربي.