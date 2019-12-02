استطلاع: خمس سكان ولاية تيرول النمساوية يتمنون تراجع السائحين في ولايتهم

أظهر استطلاع للرأي أن واحدا من بين كل خمسة تقريبا من سكان ولاية تيرول النمساوية يتمنى انخفاض أعداد السائحين في الولاية.

وقالت حكومة الولاية اليوم الاثنين، إن نسبة الراغبين في تراجع السياحة في الولاية ارتفعت مقارنة بعام 1997 من 7 إلى 18 بالمئة.

وحسب الاستطلاع، فإن 8% من السكان يريدون ارتفاع أعداد السائحين، في حين أن 74% يرون أن المستوى الحالي للسائحين مناسب، حسبما أوضح هوبرت زيلّر، رئيس قطاع السياحة في مركز إنسبروك للإدارة.

وفقا لمؤسسة تيرول النمساوية للترويج للسياحة ،فإن نحو 12 مليون سائح يزورون الولاية النمساوية، كثير منهم من ألمانيا.

يبلغ عدد سكان مدينة تيرول، عاصمة الولاية، نحو 750 ألف نسمة، ويبلغ عدد الأسرة في الفنادق والنزل السياحية في المدينة نحو 340 ألف سرير.

تشتهر تيرول بشكل خاص بسياحة التجول والتزلج على الجليد.

قال رئيس وزراء ولاية تيرول، جونتر بلاتّر، اليوم الاثنين في عاصمة الولاية، إنسبروك، إن الولاية لم تعد منذ وقت طويل تسعى لتحقيق أرقام مبيت قياسية للسائحين، بل تسعى لزيادة القيمة المضافة: "لذلك فإننا لا نراهن على زيادة الكم بل تحسين الكيف".

وشدد بلاتر أن موقف سكان الولاية الأساسي من السياحة طيب وأفضل مما يصور في كثير من الأحيان. وقال بلاتر إن نسبة كبيرة من سكان الولاية لا يشعرون بالإزعاج من قبل الضيوف، ولكن الكثيرين يشعرون بتضرر مستوى جودة حياتهم جراء الضوضاء المرورية.