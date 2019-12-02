حمدوك يبحث فى واشنطن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

شقيق البشير: الأسرة حذرته من انقلاب قوات الدعم السريع.. ورئيس المجلس السيادي: القوات المسلحة صنعت التغيير وستحميه



أعرب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمس الأحد، عن تطلعه أن تنعكس نتائج زيارته لواشنطن إيجابا على الخرطوم، حيث يبحث خلالها رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

وقال حمدوك، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "وصلت الأحد إلى الولايات المتحدة، برفقة وزراء الدفاع والعدل والشباب والرياضة والشؤون الدينية والأوقاف في زيارة تستغرق 6 أيام".

وأوضح حمدوك أنه سيجري خلالها عددًا من "اللقاءات المهمة"، تشمل وزارات الخارجية والخزانة والدفاع الأمريكية، مردفا: "كما سألتقي بقيادات الكونجرس ورئيس البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولى، وأتطلع أن تنعكس نتائج هذه الزيارة إيجابا على بلادنا".

وقال الناطق باسم الخارجية السودانية منصور بولاد، في وقت سابق، إن رئيس الوزراء السوداني، سيبحث في واشنطن رفع اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب، مشيرا إلى أن حمدوك سيلتقي عددا من المسؤولين الأمريكيين، ويتطلع خلال زيارته إلى تطوير العلاقات مع أمريكا.

ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية وحظرًا تجاريًا كان مفروضًا على السودان منذ 1997. لكن واشنطن أبقت اسم السودان على قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ 1993؛ لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

فى سياق متصل، قال العباس أحمد البشير، شقيق الرئيس السوداني المعزول إن الأسرة حذرت الأخير من قوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، العضو في المجلس السيادى الحالي.

وقال العباس، الذي غادر السودان برا عبر الحدود مع إثيوبيا بعد أسبوع من سقوط نظام البشير، لصحيفة "الانتباهة" المحلية، الأحد: "البشير أسس قوات الدعم السريع من الصفر، وأعطاهم كل الإمكانيات الحالية".

وأضاف العباس: "تحدثنا مع الرئيس البشير، وقلنا له عبر التاريخ، إن كل الحكام والملوك الذين استعانوا بأهل البادية، انقلبوا عليهم واستلموا السلطة، وذكرنا له قصصا وعبرا، من التاريخ، من الدولة الأموية والعباسية والمماليك الذين حكموا مصر".

وتابع: "قال لنا البشير أعلم.. ولكن لا توجد خيارات غير الاستعانة بالدعم السريع، الأوضاع في دارفور تتطلب الاستعانة بالدعم السريع.. لا أعتقد أنه كان يتوقع ذلك، ولم يكن أحد يصدق أن ينقلب حميدتي عليه، وكانت هناك محاولة انقلاب أثناء الاعتصام، وقلت للبشير، إن الدعم السريع سيقوم باستلام السلطة، قال لي الذين يحرسون منزلنا الآن هم قوات الدعم السريع، هؤلاء أولادي".

واعتبر العباس أن وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، ومدير المخابرات السابق صلاح عبد الله قوش، "خانوا ثقة" أخيه، قائلا: "أنا شخصيا قلت له قد يكون هناك ترتيب لانقلاب، قال لي، أثق جدا في عوض بن عوف، وليس هناك انقلاب بدون جيش، وكان يثق جدا في صلاح قوش".

و"الدعم السريع" هي قوات شبه عسكرية تشكلت رسميا عام 2013 من مليشيات الجنجويد التي كانت تقاتل نيابة عن الحكومة السودانية خلال الحرب في إقليم دارفور، وطالتها الكثير من الانتقادات المحلية والدولية والاتهامات بارتكاب "انتهاكات" بحق مواطنين.

وعزلت قيادة الجيش السوداني، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية. وبدأ السودان في 21 أغسطس الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.

إلى ذلك، جدد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادى الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية التزام القوات المسلحة بحماية الثورة حتى تبلغ أهدافها.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" عن البرهان قوله: "القوات المسلحة صنعت التغيير، وهي التي ستحميه وتوصل الشعب السوداني إلى مبتغاه، وبتاريخها الناصع لا يمكن أن تخذله أبدا، وستظل عصية على كل استهداف بعيدة عن المزايدة على كل مواقفها".