محامي السياسي التركي السجين صلاح الدين دميرتاش يؤكد تدهور الحالة الصحية لموكله

قال محامي السياسي التركي البارز الموالي للأكراد، صلاح الدين دميرتاش، اليوم الاثنين، إن موكله فقد وعيه في محبسه الأسبوع الماضي، وإنه لم يتم نقله إلى المستشفى.

وعاني دميرتاش من ضيق في التنفس وآلام في الصدر ثم فقد الوعي حوالي الساعة 05:30 صباحا بالتوقيت المحلي، يوم 26 نوفمبر الماضي، بحسب ما ذكرته شقيقته ايجول ديميرتاش.

وقدم له زميله عبد الله زيدان، إسعافات أولية قبل وصول سيارة إسعاف، ثم تم إجراء رسم قلب لدميرتاش، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

ودميرتاش، المؤسس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، قيد الحبس الاحتياطي منذ نوفمبر 2016 بتهم تتعلق بالإرهاب، في بلدة أدرنة بشمال غرب تركيا.

وطلب دميرتاش (46 عاما) عدم نقله إلى قسم الطوارئ، ولكن إلى المستشفى لإجراء فحص شامل.