استطلاع: تقلص تقدم حزب المحافظين على حزب العمال في بريطانيا إلى 9 نقاط

أظهر يوم الاثنين استطلاع أجراه مركز سورفيشن لحساب برنامج جود مورننج بريتين بمحطة(آي.تي.في) أن تقدم حزب المحافظين البريطاني بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون على حزب العمال تقلص إلى تسع نقاط مئوية الأسبوع الماضي ولكنه ما زال الحزب الأوفر حظا للفوز في الانتخابات العامة التي تُجرى في بريطانيا في 12 ديسمبر.

وأشار الاستطلاع إلى حصول حزب المحافظين على 42 في المئة من الأصوات بزيادة نقطة واحدة في حين حصل حزب العمال على 33 في المئة مرتفعا ثلاث نقاط.

وأظهر الاستطلاع الذي أجري من خلال الهاتف فيما بين 26 و30 نوفمبر تشرين الثاني تراجع حزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد للاتحاد الأوروبي أربع نقاط إلى 11 في المئة وتراجع حزب بريكست نقطتين إلى ثلاثة في المئة.