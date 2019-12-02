وفاة آخر عمال جبل «راشمور» صاحب أعظم عمل نحتي في العالم

توفي "دون نيك كليفورد" عن عمر يناهز 98 عاما الذي يعتبر آخر عضو متبقٍ من فريق النحاتي لتمثال جبل راشمورالأمريكي يوم 30 من نوفمبر الماضي.

ويعتبر جبل "راشمور" هو نصب تذكاري لأوجه 4 رؤساء أمريكيين منحوت في الجرانيت بارتفاع 60 قدما وهم جورج واشنطن، توماس جيفرسون، ثيودور روزفلت وأبراهام لينكون، وعمل "كليفورد" في جبل رشمور بين عامي 1938 وعام 1940، وقد روى النحات الأمريكي تلك الأعوام خلال مذكراته التي كتبها هو وزوجته كارولين.

كما كان كليفورد واحدا من 400 عامل تقريبًا عملوا على نحت الجبل الذي استمر العمل به بين عامي 1927 و1941، كما استخدموا آلات ثقب الصخور، والديناميت لنحت التي يبلغ طولها 60 قدمًا في كما نشر موقع "سي إن إن".

وقال كليفورد في كتابه أنه حصل على تلك الوظيفة في سن المراهقة لأنه كان يعرف كيفية استخدام آلات ثقب الصخور لعمله السابق في المناجم.

وقالت خدمة الحديقة الوطنية أن طاقم النحت عملت لساعات طويلة في ظروف قاسية وخطيرة، لكن لم تكن هناك حالة وفاة واحدة في المشروع.

كما أمضى كليفورد الكثير من الوقت في جبل رشمور في الصيف الماضي، حيث تحدث مع الزائرين عن رحلته في نحت الجبل وقام بتوقيع نسخ من كتابه.

وفي يوليو أثناء الاحتفال بعيد ميلاده 98 كان كليفورد محجوزا في المستشفى قبل أن يتوفى في 30 من نوفمبر.

أخبرت زوجته "كارولين" شبكة "إن إن" أنها تتحدث مع حراس الحديقة يوم الاثنين وتضع خططًا لإقامة مراسم تذكارية.