التخطيط يطلق سلسلة تقارير للتنمية البشرية بالتعاون مع نظيره بالكويت

أطلق معهد التخطيط القومي والمعهد العربي للتخطيط بالكويت، الإصدار الرابع من سلسلة تقارير التنمية العربية الذى يناقش المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تعزيز عملية التنمية الشاملة والمستدامة في الدول العربية.

قال علاء الدين زهران رئيس معهد التخطيط، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا تنمويا في الاقتصادات المتقدمة، والصاعدة، والنامية، مشيرا إلى أن تقرير العالمى بالمركز التجارى ICC أكد على دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الأخص فى الدول النامية.

وأوضح زهران، أن هذا الدور تصاعد في السنوات الأخيرة منذ انطلاق اجندة التنمية المستدامة 2030، وأصبح دور هذه المشروعات محوريا في تحقيق تلك الأجندة.

وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تدعم مراحل التنمية بدلا من إجهاضها فى المراحل الأولى، حيث إنها تساهم في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق سلاسل القيمة المضافة وزيادة الصادرات، بجانب دورها في زيادة معدلات التشغيل ومكافحة الفقر، وتمكين الشباب والنساء والأخذ بالأساليب التكنولوجية الحديثة، كما أنها تعمل ابتكار منتجات وخدمات جديدة.

من جهته، قال بدر عثمان مال الله مدير معهد تخطيط الكويت إن موضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس موضوعا جديدا ولكن عرفه الإنسان منذ قديم الأزل، مشيرا إلى أن الاهتمام به في العقود الماضية في الدول العربية كان في إطار الاهتمام بالاقتصاد الكلي، ولم يعطى الأهمية المطلوبة باعتباره أحد المحركات الأساسية في الحراك الاجتماعي والاقتصادي للطبقة المتوسطة والمحدودة إلا مع إطلاق مبادرة الشيخ صباح الأحمد في عام 1999 في القمة العربية الاقتصادية والتى لاقت تقديرا كبيرا من الاشقاء العرب وساهمت خلق زخم عربي كبير في الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: "المبادرة كان لها دور في إحداث هذا التحرك العام في الدول العربية"، لافتا إلى أنه لا يوجد إنجاز على صعيد العمل العربي المشترك وإلا وكان للكويت دور هام فيها.

وأوضح أن معهد التخطيط الكويتي قام بإنشاء مركز إقليمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يقوم سنويا بتدريب نحو 2500 إلى 3000 آلاف من العاملين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما أنه يقوم بتقديم خدمات استشارية وفعالة للمؤسسات والأجهزة التنموية، لافتا إلى أنه خلال الأشهر الماضية قام بعمل 3 دراسات: "الأولى لهيكلة ودعم صندوق في سلطنة عمان، والثانية لمؤسسة الإقراض بفلسطين، والثالثة خريطة استثمارية للمشروعات في طرابلس".