كرواتيا تتوصل لاتفاق مع المعلمين بشأن الأجور لإنهاء إضرابهم عن العمل

توصلت الحكومة الكرواتية إلى اتفاق بشأن الأجور مع المعلمين لتنهي بذلك إضرابهم عن العمل في كل أنحاء البلاد والذي تسبب في إغلاق المدارس لمدة 16 يوما، لتخفف بذلك الضغط على الحزب الحاكم قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 22 ديسمبر الجاري.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش قوله إن الحكومة وافقت على زيادة الراتب الأساسي للمعلمين زيادة تراكمية بنسبة 6 بالمئة حتى كانون ثان/يناير 2021 . وسيتم تمويل هذه الزيادة من خلال إلغاء زيادة كانت مقررة بنسبة 1 بالمئة على ضريبة القيمة المضافة.

وقال بلينكوفيتش "لقد سمعنا وفهمنا رسالة المعلمين، وتوصلنا إلى تسوية.. أهم شيء هو إعادة التلاميذ إلى المدارس اعتبارا من الغد".

وأضاف بلينكوفيتش إن الحكومة تعتزم مراجعة كل نظام الأجور في القطاع العام لجعله "أكثر توازنا".

ويذكر أن كرواتيا، أحدث دول الاتحاد الأوروبي، حافظت على ميزانية متوازنة منذ 2017 وخفضت الدين العام بنسبة 10 بالمئة في نفس الفترة. ويقدر متوسط الأجر الصافي للمعلمين بنحو 7 آلاف كونا (1035 دولار)، فيما يصل متوسط صافي الأجور في كرواتيا بشكل عام إلى 5500 كونا.