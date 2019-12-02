 ممثل السعودية بالعدل الدولية: قطر لم تف بالتزاماتها باتفاق الرياض - بوابة الشروق
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ممثل السعودية بالعدل الدولية: قطر لم تف بالتزاماتها باتفاق الرياض

نور رشوان
نشر فى : الإثنين 2 ديسمبر 2019 - 2:00 م | آخر تحديث : الإثنين 2 ديسمبر 2019 - 2:00 م

 

قال ممثل المملكة العربية السعودية بمحكمة العدل الدولية، إن قطر لم تف بالتزاماتها باتفاق الرياض.

وأضاف حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، اليوم الاثنين، أن التنظيمات التي تدعمها قطر تعمل على زعزعة استقرار الدول المجاورة، ومنها السعودية.


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