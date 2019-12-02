مقتل 9 أشخاص جراء تدافع في ملهى ليلي بالبرازيل

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ذكرت وسائل إعلام برازيلية أمس الأحد أن ما لا يقل عن تسعة أشخاص لقوا حتفهم أثناء حالة ذعر جماعي في ملهى ليلي في ساو باولو البرازيلية.

وأفادت بوابة أخبار "جي 1" نقلا عن الهيئات الصحية أن الضحايا لقوا حتفهم جراء دهسهم خلال التدافع في حفلة بملهى "بايلي فانك" في حي بارايسوبوليس جنوبي ساو باولو. وأصيب سبعة أشخاص آخرين.

وحدثت حالة من الذعر عندما طاردت الشرطة اثنين من المشتبه بهم داخل الملهى الليلي. وفقا للتقرير، ألقيت الحجارة والزجاجات على رجال الشرطة، وتم إطلاق رصاصة.

ثم أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع داخل الملهى الليلي، حيث كان يحتفل حوالي 5000 شخص.

و"بايلي فانك" هو شكل شعبي من موسيقى الهيب هوب في البرازيل، وغالبا ما تعكس كلمات الأغاني فيها الحياة اليومية في الأحياء الفقيرة وتتناول العنف والمخدرات والجنس.

وغالبا ما تقع اشتباكات عنيفة بين العصابات المتناحرة أو عمليات دموية لقوات الشرطة في حفلات ملهى "بايلي فانك".