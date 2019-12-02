نجم الأوبرا الأسباني بلاثيدو دومينجو يؤكد أن الاتهامات له بالتحرش «ملفقة»

أكد نجم الأوبرا الأسباني الشهير بلاثيدو دومينجو الذي يواجه اتهامات بالتحرش الجنسي، في مقابلة أجريت معه اليوم الإثنين، أن هذه الاتهامات "ملفقة".

وفي المقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، قال المغني وقائد الاوركسترا الإسباني "78 عاما"، إنه لم يشعر بالندم طوال حياته، وإنه "لا يوجد شيء كان من الممكن أن أفعله بشكل مختلف".

وقال دومينجو: "حاولت دائما أن أفعل ما هو جيد. وهناك حاليا هذا الموقف المثير للمشاكل، والمؤلم بالنسبة لي. يتهمونني بأمور زائفة، فأنا لم أوجه إساءة لأحد قط، ولم أستفد من مركزي... من الممكن أن يرتكب المرء أخطاء في حياته، ولكنني لم أوجه إساءة لأحد".

واتهمت مغنيات وراقصات دومينجو في وقت سابق العام الجاري، بتقبيلهن ومعانقتهن والاتصال بهن ليلا والضغط عليهن لمقابلته على انفراد، بطريقة غير مرغوب فيها من جانبهن.

وأكد دومينجو أن رواياتهن "غير دقيقة".

وردا على تلك المزاعم، نأت مؤسسات ثقافية أمريكية بنفسها عن دومينجو، الذي استقال في أكتوبر الماضي من منصبه كمدير عام لأوبرا لوس أنجليس، وهو منصب كان يشغله منذ عام 2003.

أما في أوروبا، فمازال الفنان الأسباني مرحبا به.