مجموعة من الأشخاص يسيرون في أحد المتاجر خلال الجمعة السوداء في بنسلفانيا بالولايات المتحدة يوم 29 نوفمبر 2019. تصوير: سارة سيلبيجر-رويترز.

حذر البابا فرنسيس يوم الأحد خلال حديثه في أحد أكبر عطلات نهاية الأسبوع للتسوق في العالم، من النزعة الاستهلاكية في الفترة التي تسبق عيد الميلاد، واصفا إياها بـ"فيروس يهاجم الإيمان من الجذور".

وقال البابا في قداس في الفاتيكان في روما "نحتاج لفضح الوهم بأنك سعيد عندما تمتلك الكثير من الأشياء. قاوم الأضواء الساطعة للاستهلاك التي تلمع في كل مكان هذا الشهر".

وجاءت تعليقات البابا في فترة بين موسمي تسوق: الجمعة السوداء وسايبر مانداي (الاثنين الالكتروني)، بعد عيد الشكر حيث تقدم المتاجر خصومات خاصة لبدء موسم شراء الهدايا الاحتفالية قبيل عيد الميلاد "الكريسماس".

وحقق انفاق المتسوقين عبر الانترنت في جميع أنحاء الولايات المتحدة رقما قياسيا بلغ 4ر7 مليار دولار خلال يوم الجمعة السوداء، وذلك وفقًا لإحصائيات أدوب أنالاتيكس الصادرة يوم السبت.

وانتقد البابا النزعة الاستهلاكية المتفشية قائلاً "الأشياء لا تكفي أبدًا".

وقال "يجب أن نتغلب على إغراء أن معنى الحياة هو التجميع".