الدنمارك تنتهي من إقامة سياج على الحدود مع ألمانيا لمنع انتشار حمى الخنازير الإفريقية

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أكملت الدنمارك إقامة سياجها المثير للجدل على طول الحدود مع ألمانيا، اليوم الاثنين، حيث تحاول وقف انتشار حمى الخنازير الإفريقية.

وسيتم وضع الجزء الأخير من السياج الذي يبلغ ارتفاعه 1.5 متر بالقرب من معبر سوفيدال الحدودي، ليكتمل إقامة السياج بعد نحو 10 أشهر من العمل.

ويمتد السياج بطول 70 كيلومترا من بحر البلطيق إلى بحر الشمال على طول الحدود بين البلدين.

ويمثل السياج أحد الإجراءات العديدة التي تبناها الدنماركيون لحماية صناعة تربية الخنازير المهمة والمربحة من حمى الخنازير الإفريقية.

يشار إلى أن الحمى ليست خطرة على البشر، لكنها دائما تقريبا ما تكون قاتلة للخنازير، ولا يوجد لقاح لحماية الحيوانات من المرض الفتاك.

وتم تسجيل حالات إصابة بحمى الخنازير الإفريقية في عدة مناطق من أوروبا الشرقية، بما فيها بولندا.

ومع ذلك فإن الكثير من السكان في منطقة الحدود الألمانية الدنماركية يتمتعون بعلاقات وثيقة مع جيرانهم ويصفون السياج بأنه مزعج ورمز للعزل.