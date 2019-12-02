الصحة الفلبينية: وفاة 1502 في 11 شهرا بسبب الضنك

أعلنت وزارة الصحة في الفلبين، اليوم الاثنين، أن مرض حمى الضنك أودى بحياة 1502 من الفلبينيين، وتضاعفت تقريبا حالات الإصابة، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر الماضيين، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتمثل أعداد الوفيات خلال الفترة بين الأول من يناير وحتى 16 من نوفمبر الماضيين، زيادة بنسبة 39 بالمئة، مقارنة بـ 1075 حالة وفاة العام الماضي.

وأشارت وزارة الصحة إلى حدوث 402 ألفا و694 حالة إصابة بالمرض خلال نفس فترة الأحد عشر شهرا من العام الجاري، مقارنة بـ203 آلاف و335 حالة في نفس الفترة من عام 2018.

وأضافت الوزارة أن أعمار معظم المرضى تتراوح بين خمسة وتسعة أعوام.

وأعلنت الفلبين في أغسطس الماضي، تفشي وباء حمى الضنك في البلاد، بعد زيادة عدد حالات الإصابة بالمرض.