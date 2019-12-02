البرلمان السويسري الجديد: زيادة في نسبة أعضاء حزب الخضر والنساء والشباب

أدى أعضاء البرلمان السويسري الجديد (200 عضو) في برن اليوم الاثنين اليمين الدستورية.

ويشهد البرلمان الجديد زيادة في نسبة أعضائه من حزب الخضر ومن العناصر النسائية والشبابية.

وبناء على نتائج الانتخابات التي أجريت قبل ستة أسابيع، حصل حزب الخضر على 14 مقعدا أي ما يعادل ثلاثة أضعاف مقاعدهم في البرلمان السابق، كما زادت نسبة التمثيل النسائي داخل هذا البرلمان من 32 إلى 42%، كما انخفض متوسط المعدل العمري للأعضاء من أكثر من 50 عاما إلى 49 عاما.

وحافظ حزب الشعب السويسري اليميني على مكانته كأقوى الأحزاب داخل البرلمان، على الرغم من أنه مني بأكبر خسارة في الأصوات والمقاعد في الانتخابات التي أجريت في 20 تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وحصل الحزب على 25.6% بتراجع بنسبة 3.8%، فيما تحسنت نتيجة الخضر بمقدار 6.1 نقطة مئوية لتصل إلى 1.2%، وارتفعت نسبة الخضر الليبراليين بمقدار 3.2 نقطة مئوية لتصل إلى 7.8%، ويسعى هذا الحزب إلى ربط قضايا البيئة بالسياسة الليبرالية للاقتصاد.

وقد خسرت الأحزاب التقليدية جميعها، الاشتراكي الديمقراطي والليبرالي والوسط المسيحي، نسب تأييد ومقاعد داخل البرلمان.

وليس هناك تأثير مباشر لهذه النتائج على الحكومة التي تتألف منذ عقود من سبعة أعضاء داخل المجلس الاتحادي، ويمثل الأحزاب الكبرى الثلاثة عضوان داخل هذا المجلس فيما يوجد عضو واحد فقط يمثل رابع أكبر حزب في البلاد.

وسيتم انتخاب المجلس الاتحادي من قبل غرفتي البرلمان في الحادي عشر من الشهر الجاري.

غير أن الخضر قد حلوا محل حزب الشعب المسيحي الديمقراطي كرابع أكبر حزب في سويسرا، لكن القاعدة المعمول بها هو ضرورة أن يفوز الحزب بجولتي انتخابات متتاليتين قبل أن يتم اختيار عضو منه داخل المجلس الاتحادي، ومع هذا تعتزم رجولا ريتس، زعيمة حزب الخضر، التقدم لانتخابات رئيس المجلس.