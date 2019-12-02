 وزير خارجية باكستان يطلع نظيره السريلانكي على الوضع في كشمير - بوابة الشروق
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وزير خارجية باكستان يطلع نظيره السريلانكي على الوضع في كشمير

وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي
وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 2 ديسمبر 2019 - 10:44 ص | آخر تحديث : الإثنين 2 ديسمبر 2019 - 10:44 ص

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل إن وزير الخارجية شاه محمود قريشي أطلع نظيره السريلانكي دينيش جوناواردينا اليوم الاثنين، على الوضع الرهيب وأزمة حقوق الإنسان في إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع الهند.

وأضاف فيصل - حسبما نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية - أن الوزيرين ناقشا خلال لقائهما عدة قضايا أبرزها التجارة والاستثمار والسياحة، كما أكدا حرص البلدين على تعميق وتعزيز سلسلة كاملة من العلاقات الثنائية.

من جانبه، وصف قريشي اجتماعه مع وزير الخارجية السريلانكي بـ"الممتاز" كما وجه دعوة إلى جوناواردينا لزيارة إسلام أباد.

ويقوم وزير الخارجية الباكستاني حاليا بزيارة رسمية إلى سريلانكا تستغرق يومين ، ليصبح أول وزير خارجية يزور البلاد بعد الانتخابات التي أجريت بها .. ومن المتوقع أن يلتقي قريشي الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا ورئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا.

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