فيسبوك تزيل 7 إعلانات للمحافظين في بريطانيا بعد شكوى «بي بي سي»

أزالت شركة فيسبوك الأمريكية العملاقة سبعة إعلانات من على موقعها للتواصل الاجتماعي لحزب المحافظين أمس الأحد، بعد أن اشتكت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" من تسبب هذه الإعلانات في تشويه نزاهة خدمة الأخبار.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، قال متحدث باسم فيسبوك في رسالة الكترونية إننا "أزلنا هذا المحتوى عقب طلب سليم بالملكية الفكرية من مالك الحقوق وهو بي بي سي".

وقال "إننا على دراية أن إعلانات حزب المحافظين على فيسبوك تستخدم نسخة معدلة من محتوى محرر لـ"بي بي سي"، ومن غير المقبول تماما استخدام محتوى لبي بي سي يشوه إنتاجنا من المعلومات الذي قد يلحق ضررا بفهم موضوعيتنا، ونحن نطلب من المحافظين إزالة هذه الإعلانات.

وتضمن أحد الإعلانات مقطع مصور معدل لأقوال المحررة السياسية لهيئة الإذاعة البريطانية لورا كوينسبيرج تقول فيه "تأجيل غير مبرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)"، يليه قارئ نشرة الأخبار هو إدواردز يعلن عن "تأجيل آخر لبريكست" حسب ما أفادت به جمعية الصحافة الخميس الماضي.

وتتشابه اللغة مع الرسالة المركزية لحملة المحافظين الانتخابية، ويظهر الإعلان وكأن مقدمي بي بي سي يدعمون الحزب.